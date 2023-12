Raysal Wasaaraha Israel oo booqday meel ka mid ah Gaza (SAWIRRO)

Hay’adda Bisha Cas ee Falastiiniyiinta ayaa sheegtay in duqaymaha cirka ee Israel ay keentay in la xiro waddooyinka muhiimka ah ee u dhaxeeya xerada qaxootiga Maghazi iyo laba xero oo kale oo qaxooti ah, kuwaa oo kala ah Bureij iyo Nuseirat, ka dib markii duqaymuhu ay caqabad ku noqdeen ambalaasyada iyo kooxaha samatabixinta.

Benjamin Netanyahu, Raysal Wasaaraha Israel ayaa gelinkii dambe ee shalay Xildhibaanada Baarlamaanka u sheegay in cadaadiska Ciidamada Militariga uu horseeday in horey loo sii daayo daraasiin la haysteyaal ah.

Waxa uu ku celiyay in Israel ay ka go’an tahay in ay xoog ku soo furato la haysteyaasha Israeliyiinta ee xoogaga wax iska caabinta ku haystaan gudaha Gaza.