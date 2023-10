Raysal Wasaaraha Israel oo ku dhawaaqay in uu bilowday wejiga labaad ee dagaalka

Madaxa Xuquuqul Insaanka Qaramada Midoobey, Volker Türk ayaa sheegay in jarista isgaarsiinta iyo khadka internet-ka ay sii kordhisay dhibaatada ay la kulmayaan dadka reer Gaza. Volker Türk ayaa tibaaxay in gaadiidka gurmadka degdegga iyo shaqaalaha caafimaadka aysan awoodin inay gurmad u fidiyaan dhaawacyada, haddii uu go’ay xiriirkii isgaarsiinta ee ay lahaayeen.

Afhayeenka ayaa sheegay in kooxaha wax iska caabinta ee Falastiiniyiinta ay si guud ugu diyaarsan yihiin in dagaalkan ay ku jebiyaan Sahyuuniyadda, sida uu yiri.

Afhayeenka Militariga Xamaas ee Guutada Al-Qassam, Abu Obaida ayaa sheegay in Xoogaga Xamaas ay sugayaan in Ciidamada Israel ay lug ku soo galaan Marinka Gaza.

Raysal Wasaaraha ayaa sheegay in gulufka dhulka ee Gaza uu yahay wejiga xigga ee hawlgalka uu sheegay in lagu ciribtirayo Xoogaga Xamaas.