Raysal Wasaaraha Israel oo ku hanjabay inay qabsanayaan Philadelphi Corridor

Qaahira ayaa ka carareysa in dib ugu soo laabashada Israel ee Philadelphi Corridor ay horseedi doonto in ciidamadeeda ay barakacin kale ka sameeyaan Rafah, markaas oo shacabka ay ku khasbanaan doonaan inay soo buurtaan Saxaraha Sinai ee Masar, maadaama aysan muuqan meel kale oo ay ku badbaadi karaan.

“Philadelphi Corridor waa in ay gacantayada ku jirtaa. Marinka Philadelphi waa in Israel ay si buuxdo u maamusho.” Ayuu yiri Raysal Wasaaruhu.

Raysal Wasaaraha ayaa sheegay in aagga xadka u dhaxeeya Masar iyo Gaza ay tahay in la hoos keeno Maamulka Israel, sida uu yiri.