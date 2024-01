Raysal Wasaaraha Israel oo si adag uga horyimid qorshe ay Xamaas soo bandhigtay

Xamaas ayaa dalbatay in dagaalka la joojiyo iyo in Ciidamada Israel ay isaga baxaan Gaza, iyadoo markaasi la sameynayo heshiis maxaabiis is dhaafsi ah, oo Xamaas-na ay sii deyn doonto la haysteyaashii ay ku soo qafaasheen weerarkii October 7-deedii.

