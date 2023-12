Raysal Wasaaraha oo si adag uga hadlay ragga dilalka gaysta, ka dibna baxsada (SAWIRRO)

Waxa uu sheegay in dowladdu aysan horumar sameyn karin, haddii aan la xaqiijin amniga, isla-markaana uu amnigu fure u yahay nolosha oo dhan, isagoona shacabka ugu baaqay in ay laamaha amniga kala shaqeeyaan xaqiijinta amniga.

Xamse Cabdi Barre, Raysal Wasaaraha Somaliya ayaa maleeshiyada Al Shabaab ku dhalleeceeyay in ay ka been sheegayaan Diinta Alle, marka aad eegto in ay banneysteen dhiigga shacabka Soomaaliyeed, isla-markaana ay haldoorkoodii dilayaan.

Raysal Wasaaraha ayaa laamaha amniga faray in ay gacanta ku soo dhigaan kooxihii ka masuulka ahaa dilka Allaha u naxariistee Ex Xildhibaan Deyfullah.