Raysal Wasaaraha Somaliya oo la kulmay ganacsatada Soomaaliyeed ee Kenya (SAWIRRO)

“Waxaan ugu baaqayaa ganacsatada in ay maalgashi ku sameeyaan gudaha dalka, tanoo abuuri karta fursado shaqo. Maalgashigaani wuxuu fursad u yahay in laga faa’iideysto xubinimadeenna Suuqa Bulshada Bariga Afrika (EAC), kaas oo ah suuq cusub oo horseedi kara horumar dhaqaale oo ballaaran.” Ayuu yiri Raysal Wasaare Barre.

