Raysal Wasaaraha Spain oo is garabtaag buuxa u muujiyay Ukraine

Raysal Wasaare Sánchez oo ka barbar hadlayay Madaxweyne Zelenskyy ayaa sheegay in Spain ay Ukraine soo gaarsiin doonto hub casri ah, oo ay ku jiraan afar xabo oo taangiyada Jarmalku farsameeyo ee Leopard iyo gawaarida gaashaaman, waxa kaloo uu sheegay in dalkiisu uu bixin doono 55 milyan oo euro oo dheeri ah, si ay Kyiv uga caawiso baahiyaha dib-u-dhiska.

