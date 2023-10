Raysal Wasaaraha Spain “Waa in la helo laba dowladood oo Israel iyo Falastiin ah”

“Waxaa lagama maarmaan ah in la ilaaliyo dadka rayidka ah, loona ogolaado helitaanka gargaarka iyo in la hubiyo ixtiraamka sharciga caalamiga ah ee bani’aadantinimada, oo ay ku jirto sii deynta la haysteyaasha.” Ayuu yiri Raysal Wasaaruhu.

Raysal Wasaaraha ayaa tilmaamay in Israel ay xaq u leedahay inay is difaacdo, hase ahaatee aanay ahayn in ay ku xadgudubto xeerarka caalamiga ah.

Israel ayaa in ka badan hal milyan oo qof oo dadka reer Gaza ah ku amartay in ay isaga baxaan dhanka waqooyi ee magaalada, ka hor inta aanay ciidamadeeda ka fulin hawlgalka dhinaca dhulka ah.