Raysal Wasaare Barre “Dagaalka Garoowe waa dagaal micno darro ah, waa dagaal aan ku habboonayn”

“Waxaan u rajeynaya dadka reer Puntland ayagoo nabada oo wadajira inay ciidaan. Wadajirka, jiritaanka iyo xoojinta nidaamka dowladnimada ee Puntland waa aasaaska nabadda Somaliya, Puntland waa horyaalka Somaliya ee dhinaca nabadda, dowladnimada iyo horumarka, waxaan rajeynaynaa in ay halkeedii ka sii wado, waxaana rajeynaya in la soo afjaro wax kasta oo qulqulatooyin ah oo taagan, hadday noqoto mid siyaasadeed iyo hadday noqoto mid kale, intaba.” Ayuu yiri Raysal Wasaare Barre.

“Waxaan ku baaqayaa in wax kasta oo lagu kala aragti duwan yahay ama la isku hayo lagu xaliyo waddada ama jidka wada hadalka iyo is fahamka, waxaan hubaa inuu asaga ka dhib yar yahay, kana khasaare yar yahay, kana natiijo wanaagsan yahay in qori afkii lagu wada hadlo.” Ayuu yiri Raysal Wasaaraha oo intaasi raaciyay “Waxaan joognaa xilli qofkii wax garanaya ee Soomaali ah ee soo joogay uusan xiiso badan u qabin inuu walaalkii xabad ku rido.”

“Waxaan ku baaqayaa in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka meeshaas ka socda, waa dagaal micno darro ah, waa dagaal aan ku habboonayn, waa dagaal kan ku dhimanaya labada dhinacba ay yihiin dad walaalo ah oo ehel ah, oo haba yaraatee wax micno ah ay u sameynayso aysan jirin inay is diriraan. Sidaas darteed waxaan leeyahay mar kale si degdeg ah xabaddaas haloo joojiyo.” Ayuu yiri Raysal Wasaare Xamse Cabdi Barre.