Raysal Wasaare Barre oo daahfuray Howlgelinta Maxkamadda Xabsiga Muqdisho (SAWIRRO)

Raysal Wasaaraha ayaa sheegay in Xukuumadda DanQaran ay mudnaan gaar ah siisay garsoorka iyo caddaaladda, taas oo caddeynaysa in markii ugu horreysay laga dhigay caddaaladda mid ka mid ah lixda tiir ee ay xukuumaddu leedahay.

Raysal Wasaaraha ayaa sheegay in guulaha laga gaaray amniga iyo dhaqaalaha dalka in aan la xaqiijin lahayn, haddii aan dib-u-habaynta lagu sameyn lahayn hannaanka caddaaladda iyo garsoorka dalka.