Raysal Wasaare Barre oo furay Shirweynaha Dacwadda Salafiga Soomaaliyeed (SAWIRRO)

Raysal Wasaare Barre ayaa intaasi ku daray in dowladdu ay sidoo kale gacanta ku hayso dhameystirka Dastuurka KMG, oo ah sida uu sheegay qabyo weyn oo hortaagan dowladnimada, isagoona culimada ugu yeeray in kaalintooda ka qaataan, oo ay eegaan Qodobada Dastuurka, isla-markaana ay waafajiyaan diinta.

Raysal Wasaaraha ayaa Culima’udiinka Soomaaliyeed ugu baaqay in looga fadhiyo in doorkooda ay dagaalkaasi ka qaataan, bulshadana ay ka wacyigeliyaan afkaarta ay dhallinta ku khaldaan.