Raysal Wasaare Barre oo ka hadlay weerarkii Xerada Kulliyadda Jaalle Siyaad

Raysal Wasaaraha ayaa xusay in kooxaha argagixisada lagu wiiqay Gobolada Dhexe, maalmaha soo socdana uu qorshuhu yahay in laga saaro deegaanada ay kaga harsan yihiin goboladaasi.

Waxa uu sheegay in Dowladda Federaalka ay bedeshay dhammaanba ciidamadii ka hawlgalayay barraha amniga lagu hubiyo ee magaalada, xilligii ay xukuumaddiisu imaaneysay, isagoo intaa ku daray in ciidamadaasi dib loogu celiyay oo loo furay tababaro.