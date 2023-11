Raysal Wasaare Netanyahu oo haadaan ka tuuray rajadii xabad joojinta

Lazzarini ayaa Israel ugu baaqay in ay ixtiraamto sharciga caalamiga ah ee bani’aadantinimada, isla-markaana ay ogolaato in gargaarka iyo shidaalkaba si nabdoon lagu geeyo Gaza, iyadoo aanay wax xadidaad ahi jirin.

Philippe Lazzarini ayaa sheegay in xaaladda murugsan ee ka taagan Gaza ay horseedi karto dembiyo ka dhan ah bani’aadantinimada iyo kan dagaalka, isagoona hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in la gaaro xabad joojin degdeg ah.