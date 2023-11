Raysal Wasaare Netanyahu oo ka hadlay qaabka ay xabad joojinta ku sii wadi karaan

Dadaalo caalami ah oo socdo ayaa lagu doonaya in lagu kordhiyo muddada xabad joojinta, si dhinacyadu ay u sii wadaan heshiiska maxaabiis is dhaafsiga, gargaar wax ku ool ahna la gaarsiiyo Gaza.

Warka ayaa lagu sheegay in Netanyahu uu ku celiyay in ay si dhab ah u wiiqi doonaan Ururka Xamaas ee ka arrimiya Marinka Gaza.

War ka soo baxay Xafiiska Raysal Wasaaraha Israel ayaa lagu sheegay in Netanyahu uu Madaxweyne Joe Biden u sheegay baahida loo qabo in Israel ay sii waddo gulufkeeda ka dhanka ah Xamaas, marka uu heshiisku dhammaado.

Raysal Wasaaraha ayaa muuqaal ku sheegay in maamulkiisu uu doonayo in guryahooda dib loogu soo celiyo Israeliyiinta lagu haysto Marinka Gaza.

Raysal Wasaaraha ayaa sheegay in xabad joojinta afarta maalmood ee Jimcihii bilaabatay la kordhin karo, haddii la haysteyaasha loo ogolaado in la sii daayo.