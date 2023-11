Raysal Wasaare Sanchez “Spain waxay aqoonsan doontaa Dowladda Falastiin”

Raysal Wasaaraha ayaa Israel ugu baaqay in ay is xakameyso, kana fogaato waxyeeleynta dadka rayidka ah, iyadoo u hoggaansameysa sharciga caalamiga ah ee bani’aadantinimada.

Raysal Wasaaraha ayaa sheegay in Spain ay u furan tahay in ay aqoonsato Falastiin, xitaa haddii Golaha Midowga Yurub uu taasi ka soo horjeesto.

Raysal Wasaaraha Spain, Pedro Sanchez ayaa sheegay in dalkiisu uu diyaar u yahay in uu aqoonsado dowlad ay leeyihiin shacabka Falastiiniyiinta.