Raysal Wasaare Sunak oo ka hadlay weerarada ay ku hayaan Xuuthiyiinta

Maraakiibta ku socda Dekedaha Israel iyo kuwa kale ee ay Israeliyiinta leeyihiin ayaa la sheegay in ay ka baaqsadeen isticmaalka Badda Cas, ka dib markii Saraakiisha Xuuthiyiinta ay horaan ku dhawaaqeen in ay bartilmaameed yihiin.

Waxa uu difaacay in UK ay ka qayb qaadato hawlgalada militari ee lagu doonayo in lagu wiiqo awoodda Xuuthiyiinta Yemen, isagoona ku eedeeyay in ay carqaladeynayaan marinada ganacsiga caalamiga ah ee Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed.

Taliska Dhexe ee Ciidamada Mareykanka (CENTCOM) ayaa sheegay in ay garaaceen gantaalo loo diyaarinayay in weeraro looga gaysto Badda Cas.