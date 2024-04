Reer Yurub oo Israel kala hadlay inaanan la weerarin Iran

Cameron ayaa Israel kula taliyay “Waxaa si weyn loogu baahan yahay in diiradda la saaro Xamaas, dib u soo celinta la haysteyaasha Israeliyiinta ee lagu haysto gudaha Gaza, kordhinta gargaarka iyo sidii dagaalka Gaza loo hakin lahaa. Sababtaas ayaan maanta halkan u joogaa, oo aan uga la hadlayo Madaxda Israel iyo Falastiin, si aan isugu dayno in aan taas hore u sii riixno.”

Raysal Wasaare Benjamin Netanyahu oo ka carooday weerarkii ay Iran habeenkii Sabtida ku qaadday gudaha Israel ayaa ku hanjabay in Tel Aviv ay ka aargudan doonto Tehran. Tehran ayaa iyadu sheegtay in weerarkeedaasi uu jawaab u ahaa midkii Tel Aviv ay 1-dii bishan u gaysatay Qunsuliyadda ay ku leedahay Magaalada Dimishiq.