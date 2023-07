Ruushka oo duqayn culus ka gaystay Magaalooyinka Dekedaha leh ee Odessa iyo Mykolaiv (SAWIRRO)

Dhanka kale Wasaaradda Difaaca Ruushka ayaa digniin u jeedisay maraakiibta shisheeye ee ku socdaaleysa Xeebaha Badda Madow ee Ukraine, kuwaa oo ay sheegtay in loo tixgelin doono bartilmaameedyo militari, xilli Ukraine ay sheegtay in maraakiibta ay dejin doonto marin ku-meel-gaar ah, si ay u sii wadaan dhoofinta dalageeda.

