Ruushka oo duqayn ku bilaabay Dekedda Odessa, xilli uu diiday cusbooneysiinta dhoofinta badarka Ukraine

Ruushka ayaa sheegaya in heshiiska uu dib ugu soo laaban doono, marka dalkiisa loo ogolaado in uu caalamka u iibgeeyo sareenkiisa iyo waxyaabaha kale ee loo isticmaalo bacriminta beeraha, isla-markaana laga taageero, sidii ay Moscow ku heli lahayd lacagaha dhakhliga ah ee uga soo xarooda tacabka beeraha, maadaama ay Reer Galbeedku cunaqabateyn dhaqaale saareen.

You may also like