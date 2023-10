Ruushka oo Israel u sheegay inaanan la burburin karin Xamaas, dhib la’aan

Moscow ayaa ku celelisay in xalka Falastiiniyiinta iyo Israel uu ku xiran yahay in la helo laba dal oo deris ah, nabadna ku wada nool.

Wasiirka oo wareysi siiyay Wakaaladda Wararka Belarus ee BelTA ayaa intaasi ku daray in duulaanka Israel ee Gaza uu horseedi doono masiibo socon karta tobanaan sano, isagoona sheegay in taasi uu ka digayo.

Waxa uu sheegay in burburinta Xamaas ay ka horreyso in si khasab ah guryahooda looga barakaciyo in ka badan laba milyan oo qof oo Gaza ku nool, taasina waxaa uu ku sheegay inay dembi dagaal noqonayso.

“Inkastoo aan cambaareynayno argagixisanimada, haddana waxaan si cad uga soo horjeednaa in jawaabta aad ka bixineyso falalka argagixisanimada adiguna aad ku xadgudubto sharciga caalamiga ah ee bani’aadantinimada, oo ay ku jiraan in si aan kala sooc lahayn aad bartilmaameedyada uga gaysato goobaha la ogyahay inay dadka rayidka ah joogaan, oo qayb ka ah goobaha lagu hayo la haysteyaasha.” Ayuu yiri Wasiirka.