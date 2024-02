Ruushka oo xusul-daaray Madaxda Israel

Wasiir Lavrov ayaa muujiyay in ay lagama maarmaan tahay in la abuuro shuruudo adag oo aasaas u noqon kara in dhinacyadu ay gaaraan heshiis ku qotoma amni la isku haleen karo.

Wasiirka Arrimaha Dibadda Ruushka ayaa sheegay in xaaladda ka sii dareysa ee ka taagan Bariga Dhexe aanay weli gaarin xadkeeda, isaga oo intaasi ku daray in rabshadaha ka dhacaya meelaha ka baxsan Falastiin ay kaalin ka qaadanayaan xasillooni darrada gobolka.