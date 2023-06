RW Barre oo daahfuray dhoofinta hilibka xoolaha dalka (SAWIRRO)

Xukuumadda ayaa dadaal-gelisay in Riyadh ay u ogolaato suuqyada dalkeeda in loo iibgeeyo hilibka xoolaha Somaliya, ka dib markii ay ku qanceen caafimaadka iyo tayada xoolaha nool ee dalka.

Raysal Wasaare Barre oo ka hadlayay fursadaha suuqa ganacsiga ee Bariga Afrika ayaa sheegay in ku biirista Somaliya ee dalalka ku mideysan Dalladda Iskaashiga Dhaqaalaha Bariga Afrika ay u tahay ganacsatada Soomaaliyeed fursad muhiim ah oo ay tahay in ay ka faa’iideystaan, iyagoo leh xuquuq la mid ah kuwa dalalka kale ee ku mideysan dalladdaasi.