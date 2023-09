RW Barre oo kormeeray Xarunta Wasaaradda Gaashaandhigga ee Muqdisho (SAWIRRO)

Madaxda Qaranka ayaa isku dayaya in ay wax ka qabtaan gadoodka iyo cabashada Ciidamada Militariga, ka dib markii ay toddobaadkii hore soo banneeyeen degmooyin iyo deegaano dhaca Galmudug, inkastoo gadoodkoodu uu la xiriira qorshe xumo ku aaddan hawlgalka la doonayo in dalka lagaga saaro maleeshiyada Al Shabaab.

