RW Barre oo kormeeray Xerada Ciidamada Turksom ee Muqdisho (SAWIRRO)

Raysal Wasaaraha ayaa Ciidanka Gorgor ee Xoogga Dalka u sheegay in ay hubka u sitaan ilaalinta difaaca dalka, diinta iyo dadka, sidaas darteedna laga rabo in ay ka fogaan wax walba oo suurad xumeynaya sumcaddooda.

Raysal Wasaaraha ayaa tilmaamay in Kulliyadda Turksom oo ku taala duleedka Magaalada Muqdisho ay soo saartay Saraakiil iyo weliba ciidan uu ku ammaanay inay is bedel amni ka sameeyeen dalka, isla-maraana ay soo celiyeen kalsoonidii shacabka Soomaaliyeed ku qabeen Ciidamada Qalabka Sida, taas oo horseeday in guulo wax ku ool ah laga gaaro dagaalka dalka looga ciribtirayo kooxaha argagixisada.