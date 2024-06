RW Netanyahu “Qaramada Midoobey waxay gashay liiska madow ee taariikhda”

Guddi dib-u-eegis oo Qaramada Midoobey ay u xilsaartay howlaha shaqo ee hay’addaasi ayaa ogaaday in UNRWA ay dejisay habab iyo siyaasado lagu hubinayo dhexdhexaadnimada, degdeg ah iyo jawaabo waafi ah oo ku saabsan eedeymaha. Guddigan oo ay hoggaamineysay Catherine Colonna oo horey u soo noqotay Wasiirka Arrimaha Dibadda Faransiiska ayaa warbixin ay soo saareen ku sheegay in Israel ay jeedisay eedeymo aan caddeyn lahayn. Guddiga ayaa UNRWA ka fogeeyay inay tahay hay’ad argagixiso. UNRWA waa hay’adda ugu weyn dhanka samafalka ee ka hawlgasha Marinka Gaza.

Israel ayaa sidoo kale Hay’adda Qaramada Midoobey U Qaabilsan Gargaarka & Arrimaha Qaxootiga Falastiiniyiinta (UNRWA) ku eedeysay in ay tahay hay’ad argagixiso, ka dib markii ay sheegtay in qaar ka mid ah shaqaalaheeda ay ka qayb qaateen weerarkii kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta ee ay October 7-deedii ka gaysteen koonfurta Israel.

Safiirka Israel u fadhiya Qaramada Midoobey, Gilad Erdan ayaa sheegay in la soo gaarsiiyay in dowladdiisa lagu daray liiskaasi madow, ka hor inta aysan Qaramada Midoobey 14-ka bishan daabicin warbixinteeda sanadlaha ee carruurta iyo goobaha ay dagaaladu ka jiraan.