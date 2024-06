Sababaha ugu waaweyn ee aysan Israel ugu guuleysan karin dagaalka Gaza

Khubarada ayaa sheegaya in Israel ay la gudboon tahay in colaadda Gaza ka dib ay aqbasho xalka laba dal oo deris ah, si ay u saxdo khaladaadkeeda, loogana gudbo colaadda muddada dheer ku soo noqnoqotay gobolka, isla-markaana ay u hesho nabadgelyada ay u baahan tahay.

Sida laga soo xigtay qoysaska qaar ee askarta, ciidamada ayaa doonaya in ay si degdeg ah uga lug baxaan furimaha dagaalka, sababo ku aaddan dhiigbax xoog leh oo ku socdo. Ciidamada oo daal badan uu ka muuqanayo, wax niyadna aan u ahayn dagaalkan ayaa waxaa muuqata in looga gacan sarreyo meedaanka dagaalka.