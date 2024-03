Saddex markab oo gargaar sida oo ku wajahan Marinka Gaza (SAWIRRO)

Hay’adaha samafalka ayaa sheegaya in wax gaarsiinta badda iyo hawada aysan dabooli karin baahida weyn ee ka jirta Gaza, ayna tahay in Israel ay ogolaato in gargaar badan oo dhanka dhulka ah uu gaaro Gaza.

Saraakiisha Qaramada Midoobey ayaa sheegay in xaaladda ugu daran ay ka jirto waqooyiga Gaza, loona baahan yahay in la sameeyo fara-gelin caalami ah, oo lagu jebinayo go’doominta adag ee Israel ku hayso Marinka Gaza.

Qaramada Midoobey ayaa dhawaan sheegtay in ku dhawaad kala bar dadka reer Gaza ay yihiin kuwo gaajeysan, isla-markaana ay halis ugu jiraan in ay macluul u dhintaan.

Hay’adda ayaa sheegtay in cuntadu ay tahay mid diyaar ah oo ka badan illaa hal milyan oo dalab, isla-markaana ay ka kooban tahay bariis, bur, baasto, digir, khudaar qasacadeysan iyo weliba timir loogu talagalay in lagu afuriyo dadka, inta lagu guda jiro bishan barakaysan ee Ramadan.