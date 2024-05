Sanbaloolshe oo Beledweyne kula kulmay odayaal iyo siyaasiyiin (SAWIRRO)

Socdaalka Sanbaloolshe ee deegaanada Hirshabelle ayaa ah in la dhameeyo colaadda beelaha, ka dibna la iska kaashado hawlgalada la doonayo in lagu wiiqo Shabaabka hubeysan.

Warbaahinta ayaa sheegtay in Agaasimaha Hay’adda NISA uu adkeeyay muhiimadda ay Dowladda Federaalka u leedahay in dalka oo dhan laga sifeeyo kooxaha argagixisada.