Sarkaal ka tirsan Ciidanka Booliska oo qarax lagu la eegtay Muqdisho

Goobjoogeyaal ayaa sheegay in mar qura ay maqleen jugta qaraxaasi, xilli gaarigu uu marayay isgoyska mashquulka badan ee Zoobe. Goobjoogeyaasha ayaa sheegay in gaarigu uu si kedis ah uga baxay waddadii uu ku socday, isla-markaana uu ku dhufsaday baale koronto oo waddada dhinaceeda ku yaala.

You may also like