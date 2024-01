Saxafiyiin lagu xiray Magaalada Hargeysa

Ururka Saxafiyiinta ee Somaliland ayaa sheegay in laamaha amniga ay xalay weerareen Xarunta TV-ga, xilli ay ka socotay dood lagu fallanqeynayay heshiiskii is afgaradka ahaa ee ay 1-dii bishan gaareen Somaliland iyo Itoobiya.

