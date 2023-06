Shabaab oo burburiyay Masjidkii weynaa ee deegaanka Daaru-nimca (SAWIRRO)

Cabdicasiis Maxamed ayaa sheegay inaanay garanayn ujeedada ka dambeysa in Shabaabku burburiyaan Masjidkaasi maalin Jimce ah, oo dadku ay doonayeen in ay ku tukadaan Salaadda Jimcaha.

Wararka ayaa intaasi ku daraya in Shabaabku ay sidoo kale miinooyin ku xireen ceel biyoodyadii ay dadka deegaanka ka cabi jireen, balse aanay u suurtagelin in ay miinooyinkaasi qarxaan.