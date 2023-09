Shabaab oo culeys soo saaray waddada xiririisa Degmooyinka Doolow iyo Luuq

Gudoomiye Macalimuu ayaa hoosta ka xariiqay in ay wadaan qorshe la doonayo in Al Shabaab lagaga saaro guud ahaanba Gobolka Gedo.

“Markuu ciidan maro waddada way ka taggayaan oo xogtuna way helaan markii ciidanku soo baxayaan, mana joogayaan oo laguma gaarayo.” Ayuu yiri Gudoomiye Macalimuu.

Waxa uu sheegay in dhowr jeer ay ciidamo u direen halka ay Shabaabku kaga sugan yihiin waddada labada degmo, balse ay waddadaasi ka taggaan, marka ay ka war helaan in ciidamada ku soo wajahan yihiin.