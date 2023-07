Shabaab oo culeys soo saaray Xerada Militariga ee Gariley

Maxamuud Cabdille Warsame, Gudoomiyaha deegaanka Gariley ayaa sheegay in Shabaabku ay u muuqdaan kuwo aan darsi ka kororsan jabkii Talaadadii ka gaaray weerarkii ay ku soo qaadeen deegaankaasi, welina ay u muuqdaan kuwo doonaya in ay la wareegaan gacan ku haynta Gariley.

Ilo wareedyadu waxay kaloo sheegayaan in Militariga Kenya ay wa-xoogaa saanad ahi ay soo gaarsiiyeen Daraawiishta Jubbaland ee Shabaabka ka horgudban in ay deegaankaasi la wareegaan.