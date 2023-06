Shabaab oo dhowr qof ku surgooyay Gobolka Xeebta Kenya

Hassan Abdul oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in haweenka dusha looga soo xiray guryaha, raggana lagu xirxiray dibadda, sidaana ay ku surgooyeen kooxihii weerarka soo qaaday. Waxa kaloo uu sheegay in mid ka mida ragga la dilay uu ahaa arday Dugsi Sare dhigta.

Wararka ayaa intaasi ku daraya in nin 60 jir ahaa ay qoorta kaga go’day xarig la sheegay in cunaha looga xiray.