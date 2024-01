Shabaab oo gacanta ku dhigay shaqaale la socday diyaarad ay leedahay Qaramada Midoobey

Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in la dilay mid ka mid ah dadkii diyaaradda la socday, kaas oo loo maleynayo in uu u dhashay dalka Masar.

Wararka ayaa sheegaya in markii ay diyaaraddu degtay ay ku soo xoomeen dadkii reer miyiga ee halkaasi deganaa, isla-markaana ay qabqabteen shan ka mid ah dadkii diyaaradda la socday, ka hor inta aysan goobta soo gaarin maleeshiyada Al Shabaab. Wararka ayaa sheegaya in markii ay diyaaraddu degtay ay suurtagashay in ay baxsadaan laba ka mid ah shaqaalihii diyaaradda, oo midkood uu ahaa duuliyihii diyaaradda.