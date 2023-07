Shabaab oo jaray waddada xiriirisa Baydhabo iyo Waajid

Shabaabka ayaa loo maleynaya in jarista waddadan ay uga gol leeyihiin in ay ka difaacdaan dhulka miyiga ee u dhaxeeya Baydhabo iyo Waajid, waana dhul muddo dheer ay gacanta ku hayeen.

General Xasan Baydhabo ayaa tilmaamay in ay sii wadi doonaan dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada, isagoona sheegay in Dowladda Soomaaliyeed ay ka rajeynayaan taakuleyn ku filan.