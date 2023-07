Shabaab oo qaaday go’doomintii Magaalada Baydhabo

Baydhabo oo 11 maalmood go’doonsaneyd ayaa keentay in magaalada laga dareemo is bedel dhanka machiishadda, ka dib markii ay kordheen qiimihii wax la kala siisanayay.

Ma cadda waxa keenay in dib ay Shabaabka u fasaxaan gawaaridii ganacsiga geynaysay Baydhabo, balse ilo ku dhow dhow Madaxtooyada Koonfur Galbeed ayaa sheegaya in tani ay jawaab u tahay, ka dib markii maamulku uu bilaabay qorshe uu magaalada kaga saarayo xaasaska iyo carruurta Saraakiisha Shabaabka ee ku noollaa magaaladaasi.

Wararka ayaa sheegaya in Shabaabku ay ganacsatada, milkiileyaasha gawaarida xamuulka iyo darawaladaba ku wargeliyeen in magaalada laga qaaday cunaqabateyntii saarneyd.