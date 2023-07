Shabaab oo qorsheynaya inay go’doomiyaan Magaalada Jowhar

Masuuliyiin ka tirsan Hirshabelle ayaa laga soo xigtay in ay xilli hore tahay in lagu hadaaqo in Shabaabku ay u socdaan go’doominta Xarunta Dowlad Goboleedka Hirshabelle ee Jowhar, haddii aan illaa iyo hadda la soo warin wax gaadiid ah oo magaalada ku soo wajahnaa ay dib u celiyeen.

You may also like