Shabaab oo sheegay in la dilay dhakhaatiirtii Cuba iyo Dowladda Cuba oo ka hadashay

Afhayeen xilligaasi u hadlay Booliska Kenya oo lagu magacaabo Charles Owino ayaa sheegay in dabley wadatay laba gaari oo Toyota ah ay bartamaha Mandhera ku weerareen baabuur ay la socdeen dhakhaatiirta iyo laba askari oo ilaalo u ahayd. Owino ayaa sheegay in dableyda ay toogasho ku dileen mid ka mid ah askartaasi, isla-markaana ay xuduudda dhanka Somaliya ula tallaabeen dhakhaatiirta iyo askarigii kale.

