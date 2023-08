Shabaab oo weeraray goob ay tacsi ka socotay Degmada Diinsoor

Dadka deegaanka ayaa soo sheegaya in ciidamada ay mar kale u suurtagashay in maleeshiyadaasi ay dibadda uga saaraan magaalada.

Wararka ayaa sheegaya in maleeshiyaad Shabaab ah oo lugeynaya ay magaalada ka soo galeen dhanka waddada ka timaada deegaanka Yaaq-baraawe, sidaana ay ugu suurtagashay in weerarka ka gaystaan goobtii ay tacsida ka socotay.