Shabaab oo xiisad dhaqaale ka abuuray Baydhabo, ka dib markii ay go’doomiyeen

Wasiirka ayaa Warbaahinta u sheegay in dhawaan ay qaadi doonaan hawlgalo uu sheegay in Shabaabka looga sifeynayo deegaanada Koonfur Galbeed, isagoona ciidamada faray in ay u diyaargaroobaan wejiga labaad ee hawlgalka.

Gudoomiyaha ayaa Shabaabka ku eedeeyay in ay ugu talagaleen in ay dhibaateeyaan dadka reer Koonfur Galbeed, maxaa yeelay buu yiri deegaanada kale oo dhan waxaa ka wada socda howlihii caadiga ahaa.

Tani ayaa ka dhigan in Shabaabku aanay si toos ah u go’doomin Magaalada Baydhabo, haddii aanay maleeshiyadoodu ku sugnayn waddooyinka soo gala magaaladaasi, inkastoo warar aan la xaqiijin ay sheegayaan in ay ku sugan yihiin meelo ka mida waddada dheer ee xiriirisa Baydhabo iyo Buurhakaba ee tagta Caasimadda Muqdisho.