Shabaabka Gobolada Dhexe oo hal waddo oo keliya ay u furan tahay

Taliska Ciidanka Xoogga Dalka ayaa qorshaha u degsan uu yahay in ciidamadu ay cagta cagta u saaraan Shabaabka, si hawlgalka tijaabada ee ka socda Galmudug, lana filayo in uu guuleysto loogu baahiyo deegaanada kale, ee ay mintidiintu kaga harsan yihiin bartamaha dalka.

Tani ayaa ka dhigan in Shabaabku ay u furan tahay hal waddo oo keliya, taas oo ah in ay isaga baxaan goobaha duulaanka lagu yahay, ka hor inta aanay gaarin gacanta ciidamada amaba aanay haleelin gantaalaha diyaaradaha dagaalka ee dul-hoganaya.