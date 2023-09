Shabaabka Gobolka Mudug oo la hareereeyay iyo hawlgalka oo galay wejigii ugu dambeeyay

Wasiir Gaboobe ayaa sheegay in ciidamada ay intaasi ka dib u gudbi doonaan dhanka Gobolka Galgaduud, si ay gacan uga gaystaan dagaalka la doonayo in Shabaabka looga kiciyo gobolkaasi.

Saraakiisha Ciidanka Xoogga Dalka ayaa sheegay in ciidamada ku wajahan Caad ay la hawlgalayaan ciidamo kale oo ka soo socda dhinaca Xarardheere, iyadoona la doonayo in labada ciidan ay meel dhexe isugu yimaadaan, isla-markaana ay isku furaan waddada.