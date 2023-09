Shabaabka ku go’doonsan Gobolka Shabellaha Dhexe oo xaaladda lagu sii adkeeyay

Mintidiinta ayaa la sheegay in dhawaan ay soo saldhigteen deegaanka Cali Fooldheere, ka dib markii ay ka soo gudbeen daanta galbeed ee Webiga Shabelle. Mintidiinta ayaana la sheegaya in ay u yimaadeen deegaankaasi, sidii ay qalqal amni uga samayn lahaayeen deegaanada Hirshabelle.

