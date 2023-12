Shacab ka careysan dilka loo gaystay la haysteyaasha oo bannaanbax ka dhigay Tel Aviv

Dhanka kale Osama Hamdan, Afhayeenka Xafiiska Siyaasadda ee Ururka Xamaas ayaa sheegay in Raysal Wasaare Netanyahu uu ku guuldareystay in maamulkiisu uu Gaza ka gaaro hadafkooda dagaalka.

Dadkan ayaa doonaya in maamulka uu wada hadal la bilaabo Ururka Xamaas, si mar kale loo gaaro heshiis maxaabiis is dhaafsi ah.

Dadka xalay isugu soo baxay Magaalada Tel Aviv ayaa ku baaqaya in xukunka laga tuuro Raysal Wasaare Benjamin Netanyahu, kaas oo ay ku eedeeyeen fashilka dowladeed ee horseeday weerarkii Xamaas ay 7-dii bishii October ka gaysatay Israel iyo in hadda uu leynayo dadkii ka badbaaday weerarkaasi, balse afduubka loogu haysto Gaza.

Afhayeenka ayaa xusay in ay aaminsan yihiin in dadkaasi lagu dilay duqayn ay Ciidamada Israel ka gaysteen Gaza. Saddex ka mid ah dadkaasi ayuu ku kala sheegay Haim Perry, Yoram Metzger iyo Amiram Kober, kuwaa oo odayaal da’ ahaa, 18-kii bishaana ay muuqaalkooda baahiyeen, iyagoo codsanaya in Israel ay joojiso duqaymaheeda Gaza, si iyagoo nool ay guryahooda dib ugu soo laabtaan.

Kumanaan qof oo Israeliyiin ah ayaa xalay isugu soo baxay waddooyinka Magaalada Tel Aviv, ka dib markii uu soo baxay warka sheegaya in Ciidamada Israel ay u badan tahay in ay dileen 5 ka mid ah la haysteyaasha lagu haysto Marinka Gaza.