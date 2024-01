Shacabka Falastiiniyiinta oo khatar kaloo weyn ay soo food saartay

Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu ayaa horaan dalbaday in la xiro hay’addaasi, isagoona soo jeediyay in lacagaha lagu maalgeliyo lagu wareejiyo Hay’adda UNHCR.

Lazzarini ayaa tibaaxay in hay’addu ay maamusho hoyga in ka badan 1 milyan oo qof, isagoona yiri “Waqti kasta hadda dadkaasi noloshooda way burburi kartaa.”

“Laakiin tobanaan kun oo rag iyo dumar ah ee u shaqeeya UNRWA, qaar badan oo ka mid ah oo ku shaqeeya xaaladaha ugu khatarta badan waa in aan la ciqaabin. Dadka raja beelka ku nool ee ay u adeegayaan waa in baahidooda la daboolaa.” Ayuu yiri Guterres.

Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey, António Guterres ayaa sheegay in uu ka naxay eedeymaha loo soo jeediyay xubnahaasi, isagoona xusay in kuwa lagu helo inay ku lug lahaayeen weerarkaasi, lagu soo oogi doono dacwad, si loo ciqaabo.

Wararka ayaa sheegaya in hay’addu ay shaqada ka joojisay 9 ka mid ah xubnahaasi oo la aqoonsaday, iyadoo mid la sheegay inuu dhintay, halka labada kalena la sheegay in baaritaan ay ku socdaan.