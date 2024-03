Shaqaalaha Safaaradda Mareykanka ee Haiti oo la daadgureeyay, xilli ay xaalada u muuqato mid faraha ka sii baxeysa

“Rabshadaha kooxaha burcadda ah ee sii kordhaya ee ka dhacay xaafadda u dhow Xarumaha Safaaradda Mareykanka iyo Garoonka Diyaaradaha ayaa sababay in Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ay go’aan ku gaarto in Shaqaalaha Safaaradda ee dheeraadka ah ay baxaan.” Ayay Safaaraddu ku sheegtay qoraal ay soo saartay.

You may also like