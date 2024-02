Shiinaha oo digniin ka soo saaray dhibaatooyinka la isugu daray dadka Gaza

Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey, António Guterres oo la kulmay wakiilo ka socda in ka badan 30 dowladood oo deeq-bixiyeyaal ah ayaa codsaday in la sii wado shaqada hay’adda.

“Waa in aynaan u ogolaan kiisaskan gaarka ah in ay dareenkayaga ka saaraan raadinta xabad joojin.” Ayuu yiri Danjire Zhang Jun oo Warbaahinta kula hadlay Magaalada New York.

Danjiraha Shiinaha ee Qaramada Midoobey, Zhang Jun ayaa sheegay in lagu jiro xilli xasaasi ah, oo ay tahay in lala tacaalo masiibada bani’aadantinimo ee ka jirta Gaza.