Shiinaha oo dunida ku adkeeyay in si dhab ah loogu istaago qaddiyadda Falastiin

Wenbin ayaa xusay in soo jeedinta saddexda qodob ka kooban ee uu gadaal ka riixayo Madaxweyne Xi Jinping, oo ay ku jirto in la qabto shir nabadeed oo caalami ah ay Shiinaha ka dhigeyso mid ka tilmaamin caalamka, marka aad eegto, sida ay uga go’an tahay in la soo afjaro colaadda ku soo noqnoqotay Bariga Dhexe.

Wang Wenbin ayaa tilmaamay in wada hadalada nabadeed ay horseedayaan in ay si nabada gobolka ugu wada noolaadaan Falastiin iyo Israel iyo weliba Carabta & Yahuudda.

Wang Wenbin, Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Shiinaha ayaa sheegay in Beijing ay diyaar u tahay in ay la shaqeyso dhammaanba dhinacyada, si shirkaasi loo qabto, sida ugu dhakhsaha badan.