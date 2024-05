Shirka Golaha Wadatashiga Qaran oo ka furmay Villa Somalia (SAWIRRO)

“Laba ajande ayaa ugu waaweyn shirka ay madaxdu leeyihiin. Ajandaha 1aad waa amniga ama dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada, iyadoo sida la ogyahay ay jiraan hawlgalo badan oo Ciidanka Xoogga Dalka oo kaashanaya shacabka ay guulo dhinacyo badan ay ka soo hoyeen ayaa haddana waxaa loo fadhiyaa in la dardargeliyo hawlgaladaasi, maadaama ay muhiim u yihiin dowlad dhiska Somaliya iyo in nabad Somaliya lagu soo islaaxiyo. Qodobka kale ee muhiimka ah ee shirkaasi looga doodi doono, waxa uu noqon doonnaa dhameystirka dastuurka, oo iyana ah qodob kale oo masiiri u ah Dowladnimada Somaliya iyo dhismaheeda.” Ayuu yiri Wasiirka oo VOA la hadlay.

